Морской транспорт в Севастополе останавливает движение

«Из-за ухудшения погодных условий в 13:30 будет остановлена работа морского пассажирского транспорта», — сказано в сообщении.
Уточняется, что на конечных остановках будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Ранее в понедельник было остановлено движение катера и парома на Северную сторону Севастополя.
По информации крымского гидрометцентра, в понедельник атмосферный фронт глубокого Атлантического циклона вызовет на полуострове ненастную погоду. Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег, днем в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. В Севастополе западный ветер будет дуть со скоростью 15−20 м/с, а вечером усилится до 20−25 м/с.