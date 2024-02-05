Морской транспорт в Севастополе останавливает движение

По информации крымского гидрометцентра, в понедельник атмосферный фронт глубокого Атлантического циклона вызовет на полуострове ненастную погоду. Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег, днем в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. В Севастополе западный ветер будет дуть со скоростью 15−20 м/с, а вечером усилится до 20−25 м/с.