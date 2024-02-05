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Морской транспорт в Севастополе останавливает движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник из-за непогоды приостанавливают работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.
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Источник: РИА "Новости"

«Из-за ухудшения погодных условий в 13:30 будет остановлена работа морского пассажирского транспорта», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на конечных остановках будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Ранее в понедельник было остановлено движение катера и парома на Северную сторону Севастополя.

По информации крымского гидрометцентра, в понедельник атмосферный фронт глубокого Атлантического циклона вызовет на полуострове ненастную погоду. Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег, днем в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. В Севастополе западный ветер будет дуть со скоростью 15−20 м/с, а вечером усилится до 20−25 м/с.