Сотня сельских учителей из Кузбасса получат по миллиону рублей

В 2024 году 100 сельских учителей из Кемеровской области смогут получить по миллиону рублей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации правительства региона. Министерства образование региона уже предложило сотню вакансий в разных округах Кузбасса. Те, кто устроится на них, и смогут претендовать на новую субсидию. Другое важное условие — учителям необходимо будет отработать в школе не менее пяти лет. Для тех педагогов, что устроились на работу в село после целевого обучения или получили выплату по федпрограмме «Земский учитель», мера поддержки не предполагается.