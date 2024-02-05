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На Татарстан опять обрушатся снегопады и метели с ухудшением видимости

Завтра, 6 февраля, в Татарстане как ночью, так и днем вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Сейчас в Ричмонде: -3° 2 м/с 86% 755 мм рт. ст. +4°
Источник: ИА Татар-информ

На западе региона во вторник будет идти сильный снег, мокрый снег. Синоптики ожидают, что за сутки выпадет от 10 до 14 миллиметров осадков.

Местами по республике, включая Казань, разыграются метели и образуется гололед. Из-за метеоявлений видимость ухудшится до 500−1000 метров. При этом на дорогах вероятно образование снежных заносов.

В темное время суток температура воздуха по региону составит от −2 до −7 градусов, в столице РТ — от −4 до −6 градусов.

В субботу на республиканском совещании Раис РТ Рустам Минниханов указал на большой объем нерешенных вопросов по уборке снега в городах Татарстана и поручил обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах.