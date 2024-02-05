На Татарстан опять обрушатся снегопады и метели с ухудшением видимости

На западе региона во вторник будет идти сильный снег, мокрый снег. Синоптики ожидают, что за сутки выпадет от 10 до 14 миллиметров осадков.
Местами по республике, включая Казань, разыграются метели и образуется гололед. Из-за метеоявлений видимость ухудшится до 500−1000 метров. При этом на дорогах вероятно образование снежных заносов.
В темное время суток температура воздуха по региону составит от −2 до −7 градусов, в столице РТ — от −4 до −6 градусов.
В субботу на республиканском совещании Раис РТ Рустам Минниханов указал на большой объем нерешенных вопросов по уборке снега в городах Татарстана и поручил обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах.