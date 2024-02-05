Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Ростовской области будут ловить «шумных» автомобилистов

Ростовская область, 5 февраля 2024. DON24.RU. В Ростовской области проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Спокойный город», сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

В рамках рейда полицейские будут проверять выхлопные трубы, элементы конструкции ходовой части, световые приборы, цвет огней, которые не соответствует требованиям.

Сообщается, что профилактические мероприятия проведут с 1 по 8 февраля.

ГИБДД