В Ростовской области будут ловить «шумных» автомобилистов

В рамках рейда полицейские будут проверять выхлопные трубы, элементы конструкции ходовой части, световые приборы, цвет огней, которые не соответствует требованиям.
Сообщается, что профилактические мероприятия проведут с 1 по 8 февраля.
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В рамках рейда полицейские будут проверять выхлопные трубы, элементы конструкции ходовой части, световые приборы, цвет огней, которые не соответствует требованиям.
Сообщается, что профилактические мероприятия проведут с 1 по 8 февраля.