Предупреждение о неблагоприятной погоде объявлено в Челябинской области

Ночью 6 февраля в Челябинской области ожидается минус 4−9, на юге — до нуля, при прояснении — до минус 13 градусов, местами будет идти небольшой снег, мокрый снег. Днем во вторник небольшие, местами — умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, временами — с дождем, в отдельных районах будут наблюдаться метели, гололедные явления (отложение гололеда и мокрого снега на провода, на дорогах гололедица).