Предупреждение о неблагоприятной погоде объявлено в Челябинской области

По данным синоптиков, 6 февраля в отдельных районах ожидаются сильные осадки, метели, гололедные явления (отложение мокрого снега и гололеда на провода, на дорогах гололедица), а также порывы ветра до 18 метров в секунду.
Сильные осадки, по классификации специалистов, это от 6 до 19 мм за 12 часов, что может составить от 22 до 147% от месячной нормы, которая равняется 13−27 мм.
Ночью 6 февраля в Челябинской области ожидается минус 4−9, на юге — до нуля, при прояснении — до минус 13 градусов, местами будет идти небольшой снег, мокрый снег. Днем во вторник небольшие, местами — умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, временами — с дождем, в отдельных районах будут наблюдаться метели, гололедные явления (отложение гололеда и мокрого снега на провода, на дорогах гололедица).
«Температура воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер южной четверти: ночью его скорость 5−10, местами порывы до 14 м/с, днем — 7−12, усиление кое-где до 13−18 м/с», — сообщается на сайте регионального ЦГМС.
В Челябинске ближайшей ночью минус 7−9, преимущественно без осадков. Днем завтра будет от нуля до плюс 2, небольшой снег, мокрый снег.