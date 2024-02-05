Синоптики предупредили самарцев о сильном ветре 6 февраля

В Самарской области жителей предупредили об очередной непогоде. В регионе во вторник, 6 февраля, будет бушевать сильный ветер. Об этом сообщило ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. 6 февраля местами по Самарской области ожидается усиление ветра. Его порывы достигнут 15−18 метров в секунду, — проинформировало управление.
Сотрудники МЧС рекомендуют жителям ограничить выход из зданий. Водителям рекомендуют поставить машину в гараж или парковать вдали от деревьев и укрепленных конструкций при его отсутствии. Во время непогоды особо опасно находиться вблизи шатких конструкций, линий электропередач, недостроенных зданий. Лучше укрываться от ветра в подземных переходах и подъездах.