Синоптики предупредили самарцев о сильном ветре 6 февраля

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям ограничить выход из зданий. Водителям рекомендуют поставить машину в гараж или парковать вдали от деревьев и укрепленных конструкций при его отсутствии. Во время непогоды особо опасно находиться вблизи шатких конструкций, линий электропередач, недостроенных зданий. Лучше укрываться от ветра в подземных переходах и подъездах.