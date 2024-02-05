На Омскую область передали снежный шторм

Так, в соответствии с информацией ведомства, во вторник, 6 февраля 2024 года, местами дневная температура в Омской области повысится до +2 градусов Цельсия.
К концу рабочей недели, 9 февраля 2024 года, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в связи с приближением активного циклона.
«Будут наблюдаться осадки разной интенсивности, сильный порывистый ветер до 16−21 м/с, при усилении ветра — метель. В отдельных районах прогнозируется образование гололедно-изморозевых отложений. Температура воздуха ночью −5…-10°, днем −0…-5, местами до −10°. В течение дня понижение температуры воздуха», — заявила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
Отметим, что скорость ветра в 20,8—24 м/с, в соответствии со шкалой Бофорта, классифицируется как «шторм».