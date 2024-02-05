Два ресторана в нижегородском парке «Швейцария» возобновили работу после пожара

Напомним, пожар произошел 3 января в кафе «Самурай», которое расположено в нижегородской «Швейцарии». Из-за возгорания пострадали два других здания. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было, а всех гостей эвакуировали до прибытия пожарных.