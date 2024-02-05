Два ресторана в нижегородском парке «Швейцария» возобновили работу после пожара

Два ресторана в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде возобновили работу после пожара. Об этом сообщили представители общественного пространства в соцсетях.
Напомним, пожар произошел 3 января в кафе «Самурай», которое расположено в нижегородской «Швейцарии». Из-за возгорания пострадали два других здания. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было, а всех гостей эвакуировали до прибытия пожарных.
Теперь стало известно, что рестораны «Хачапурия» и «Итальянка» возобновили свою работу. Гости поинтересовались, когда снова заработает «Самурай», однако информацию об этом сообщат отдельно.