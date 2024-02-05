Глава Воронежа поручил переделать дорожные дефекты на Московском проспекте

Конечно, видели сотрудники администрации и возмущённые посты горожан о ремонте на Московском проспекте. Вадим Кстенин поручил переделать дорожные дефекты. И эффективней это будет сделать по предварительно подготовленным картам, в которых дорожные работы будут просчитаны по оптимальному графику: не мешать движению транспорта, но и не останавливать процесс по ремонту. Задание по подготовке карт для дорожных работ глава города поручил первому вице-мэру Сергею Петрину.