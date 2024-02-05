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Глава Воронежа поручил переделать дорожные дефекты на Московском проспекте

Сегодня совещание в администрации Вадим Кстенин начал с ремонта дорог в областном центре.

Планёрка в мэрии состоялась традиционно в понедельник, 5 февраля, и на ней решались наиболее острые городские проблемы.

— Проехал по городу, работы по устранению дефектов литым асфальтом ещё очень много, — констатировал факт глава Воронежа.

Конечно, видели сотрудники администрации и возмущённые посты горожан о ремонте на Московском проспекте. Вадим Кстенин поручил переделать дорожные дефекты. И эффективней это будет сделать по предварительно подготовленным картам, в которых дорожные работы будут просчитаны по оптимальному графику: не мешать движению транспорта, но и не останавливать процесс по ремонту. Задание по подготовке карт для дорожных работ глава города поручил первому вице-мэру Сергею Петрину.

Также мэр поручил в течение февраля начать поиск подрядчиков по восстановлению изношенных слоёв асфальтобетона, а уже в марте начать ремонт дефектных участков дорог. Но до наступления тепла главы управ районов должны активно отслеживать состояние дорог: обледеневшие дороги необходимо посыпать противогололёдным составом, напомнил мэр.