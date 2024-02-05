Дмитрий Песков отказался комментировать арест нижегородки из-за радужных сережек

Напомним, 31 января Сормовский районный суд посчитал, что нижегородка «публично демонстрировала в одном из кафе Нижнего Новгорода свои серьги, на которых изображена символика экстремистского общественного движения ЛГБТ*». В итоге девушку признали виновной и назначили ей арест на пять суток. Привлечённой к ответственности нижегородке 24 года, она окончила ННГУ.