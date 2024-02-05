Дмитрий Песков отказался комментировать арест нижегородки из-за радужных сережек

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать арест девушки в Нижнем Новгороде из-за радужных сережек, сообщает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря, он не осведомлен о подробностях дела. Также Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о законодательном запрете радуги в России.
«Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России», — отметил он.
Напомним, 31 января Сормовский районный суд посчитал, что нижегородка «публично демонстрировала в одном из кафе Нижнего Новгорода свои серьги, на которых изображена символика экстремистского общественного движения ЛГБТ*». В итоге девушку признали виновной и назначили ей арест на пять суток. Привлечённой к ответственности нижегородке 24 года, она окончила ННГУ.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Верховный суд за разъяснением после ареста девушки. Политик назвал приговор нижегородки за серёжки с радугой «самой дикой историей» за последнюю неделю.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что депутат Хинштейн передумал и поддержал решение суда об аресте нижегородки за радужные серьги.