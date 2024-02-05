В Перми 6 и 7 февраля закроют горки ледового городка «Лукоморье»

В Перми из-за потепления будет приостановлена работа всех горок и покатушек на территории главного ледового городка «Лукоморье». Их закроют на два дня — 6 и 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
При этом сам ледовый городок продолжит работать. Жители и гости краевой столицы смогут прогуляться по городку и сфотографироваться на фоне скульптур.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Перми потеплеет до −3…-5 градусов. И такая температура будет держаться до ночи четверга. Также в течение трех суток возможны снегопады. По правилам, эксплуатация ледовых объектов разрешена при температуре −4 градуса и холоднее. Во время технологической паузы могут вестись восстановительные работы, в том числе с применением спецтехники.