В Перми 6 и 7 февраля закроют горки ледового городка «Лукоморье»

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Перми потеплеет до −3…-5 градусов. И такая температура будет держаться до ночи четверга. Также в течение трех суток возможны снегопады. По правилам, эксплуатация ледовых объектов разрешена при температуре −4 градуса и холоднее. Во время технологической паузы могут вестись восстановительные работы, в том числе с применением спецтехники.