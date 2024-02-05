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Чертова дюжина: за 5 лет в Омской области родились 13 бесполых младенцев

Министерство здравоохранение Омского региона сообщило о 13 младенцах с редкой генетической мутацией.

Минздрав региона Омской области сообщил о том, что в последние 5 лет в области зафиксировано 13 младенцев, родившихся без четких признаков одного пола. Редкая генетическая мутация подразумевает наличие первичных половых и женских и мужских признаков.

В среднем каждый год, начиная с 2019-го, рождается по 1−2 таких ребенка в год. Но бывают исключения. Так в 2019-м и 2020-м годах родилось по 3 таких малыша, а в 2022-м — сразу пять.

Врачи при этом давно выяснили, что генетический пол зародыша определяется в момент оплодотворения, а половые железы развиваются вместе с плодом. То есть поломка может произойти в любой момент. И самые частые причины — хромосомные болезни, эндокринные заболевания, болезни почек матери и проч.

Родителям новорожденного предлагают выбрать пол, и в соответствии с пожеланиями проводить гормональную терапию. Именно так лечится патология на ранних стадиях.