50 кошек в одной квартире, обстрелянный зоопарк и операции в бронежилетах: пермячка рассказала, как на Донбассе спасают животных

— Ее зовут Геля, Ангелина. Ее хозяева эвакуировались в Израиль, а кошку выставили за дверь. Геле тогда было 13, она была домашней возрастной кошкой, но ее жестоко бросили. Геля сидела в карантинной клетке и истошно плакала, а когда ее выпустили в помещение с тридцатью кошками, она попыталась уничтожить всех. Ласковая к человеку, Геля оказалась агрессивна к другим животным. Мне приходилось держать ее у себя на коленях и смотреть, чтобы она на кого-нибудь не кинулась. С этого и началась наша дружба. А потом я забрала ее с собой, понадеявшись, что смогу пристроить. Но не смогла, и оставила Гелю себе. И только через 10 месяцев Ангелина выдохнула, расслабилась, успокоилась и поняла, что ее любят, никогда не предадут и не бросят.