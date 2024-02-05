Одинокий лебедь поселился на Волге в Нижнем Новгороде

Лебедя, о котором ранее рассказали жители Нижнего Новгорода, не удалось найти. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Накануне жители ЖК «Бурнаковский» рассказали в соцсетях, что на Волге заметили одинокого лебедя, который плавает вблизи берега. Нижегородцы предположили, что он не может улететь из-за сломанного крыла, и обратились за помощью.
На место выехали сотрудники минлесхоза, однако птицу там уже не обнаружили. При этом они отметили, что ранее им уже поступали сообщения о лебеде, правда, на других водоемах, расположенных неподалеку.
«Предположительно, этот лебедь перелетает с одного водоема на другой, на основании чего можно сделать предположенияе, что птица здорова. При наличии открытой воды лебеди могут зимовать в нашем регионе», — пояснили в ведомстве.
На этой неделе в Нижегородскую область вновь придут морозы: на это время сотрудники минлесхоза пообещали услить контроль за птицей и при необходимости помочь ей.
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