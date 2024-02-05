На дорогах Ленобласти с 9 февраля будут введены ограничения

В Ленинградской области с 9 по 11 февраля на «Игора Драйв» пройдёт этап чемпионата России по ралли-рейдам «Россия — Северный Лес».
Гонки будут проходить по лесным и просёлочным дорогам Выборгского и Приозерского районов. В связи с этим местные власти предупреждают о временных ограничениях на ряде автотрасс.
Так, 10 февраля с 8:00 до 16:00 будет перекрыт отрезок Ушково — Гравийное (45−51 км) и Котово — Мичуринский (0−5 км). 11 февраля ограничат проезд по участкам Саперное — Джатиево — Мельниково (17−32 км), Среднегорье — Топольки (19−28, 42−31 км), подъезд к Синтоле (0−6 км) и Остров — Лазурное (6−14 км).