Больше 10 тыс детей не ходят в школы в Воронеже

В Воронеже увеличилось число классов, закрытых в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Всего учебную деятельность остановили в 151 классе в 55 школах. Образовательные учреждения не посещают 10,8 тыс. детей, среди которых как заболевшие ребята, так и те, которые здоровы, но учатся в том классе, который отправили на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа в понедельник, 5 февраля.
По сравнению с предыдущей семидневкой количество классов на карантине выросло на 9,4%. Тогда учебный процесс был частично остановлен в 27 учреждениях. Всего в Воронеже работают 122 школы, в которых учатся 125 тыс. детей.
По состоянию на понедельник, 5 февраля, закрытых групп в детских садах нет. Ранее воронежским родителям рассказали о самых распространенных ошибках в домашнем лечении ОРВИ у детей. Одной из них является отказ от свежего воздуха. Во время болезни ребенка необходимо чаще проветривать комнаты, поскольку чистый холодный воздух снижает концентрацию и активность вирусов.