Больше 10 тыс детей не ходят в школы в Воронеже

В Воронеже увеличилось число классов, закрытых в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Всего учебную деятельность остановили в 151 классе в 55 школах. Образовательные учреждения не посещают 10,8 тыс. детей, среди которых как заболевшие ребята, так и те, которые здоровы, но учатся в том классе, который отправили на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа в понедельник, 5 февраля.