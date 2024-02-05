На каких маршрутах Ростова могут появиться автобусы- «гармошки» для перевозки 146 пассажиров за раз

В Ростове в конце прошлого года вышли на линии 42 новых автобуса. Они работают на шести маршрутах, еще на двух запустили «гармошки». А в середине января — на улицах донской столицы появились и электробусы.
О том, как будут развивать общественный транспорт в нынешнем году, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал директор профильного департамента города Вадим Шкабарня.
— Новые автобусы работают на маршрутах №№ 28, 35, 39, 42, 57 и 98. Они пошли на усиление тем, которые ранее были. Часть техники, которая находится у нас с 2014 года, оставили, а часть — убрали. И постепенно будем обновлять подвижный состав на наших маршрутах.
По словам собеседника, если учитывать подвижной состав, купленный в минувшем году, то средний возраст автобусов в Ростове сейчас составляет от трех до пяти лет.
ДО 146 ПАССАЖИРОВ ЗА РАЗ.
Также в этом году в возможных планах Департамента транспорта города — покупка автобусов особо большого класса, так называемых «гармошек» или, как их называют специалисты, «спарок». Сейчас два таких уже курсируют на маршрутах №№ 16 и 71. В одном за раз может поместиться до 146 пассажиров.
— Эти «спарки» были взяты для пробы. Посмотрим, как они будут проезжать по всем нашим, в том числе узким дорогам.
Как считает Вадим Шкабарня, есть еще два подходящих маршрута для двухсекционных автобусов — №№ 35 и 1А. Первый — ездит до Ростовского моря, второй — в микрорайон Суворовский. Там, как и по пути следования 16-го и 71-го, широкие улицы. Возможно, что такие длинные автобусы начнут работать и там.
— Оставив прежнее количество подвижного состава на маршруте, мы высвобождаем одинарные машины, так называемого большого класса. И за счет этого хотим улучшить качество других маршрутов. При этом не уменьшая количество единиц транспорта на тех маршрутах, где будут работать «спарки».
По факту, на вышеназванных маршрутах «гармошек» смогут перевозить еще больше людей. А высвободившиеся автобусы, возможно, будут работать на маршрутах 94 и 96.
ЗАЙМУТСЯ КОНТАКТНОЙ СЕТЬЮ.
В этом году в Департаменте транспорта намерены разработать проектную документацию по обновлению контактной сети Ростова на социально-значимых маршрутах, где курсируют троллейбусы.
— Там, где это требуется, проведем обследование. Посмотрим, какие опоры надо заменить на оцинкованные, другие — покрасим.
При этом в 2024 году маршрутную сеть города пересматривать не будут, хотя в прошлом году и был заключен контракт на подготовку документов планирования.
— Когда компания «Синара» запустит первые трамвайные маршруты, будет проведена оптимизация существующих маршрутных сетей с учетом строительства новых трамвайных линий.
А вот решать проблему нехватки водителей автобусов в Ростове, как и по всей области, будут, в том числе, за счет льготной ипотеки. Предполагается, что первые пять лет работникам смогут возмещать 10% от процентной ставки.
— На совещании сотрудникам аппарата каждого автопредприятия довели все нормы, рассказали, куда обращаться. Теперь ответ за самими водителями транспортных компаний.
Напомним, в Ростове не хватает почти тысячи водителей общественного транспорта.