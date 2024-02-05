На каких маршрутах Ростова могут появиться автобусы- «гармошки» для перевозки 146 пассажиров за раз

Также в этом году в возможных планах Департамента транспорта города — покупка автобусов особо большого класса, так называемых «гармошек» или, как их называют специалисты, «спарок». Сейчас два таких уже курсируют на маршрутах №№ 16 и 71. В одном за раз может поместиться до 146 пассажиров.