В Волгоградскую область поступило 30 тысяч ампул новой вакцины от ковида

В медучреждения Волгоградской области завезли новую вакцину от коронавируса «Конвасэл». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, в регион поступило 30 тысяч ампул. Отметим, что за последнюю неделю января заболевание диагностировали у двух сотен пациентов. Разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства препарат доказал свою эффективность и востребован среди волгоградцев.