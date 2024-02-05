В Волгоградскую область поступило 30 тысяч ампул новой вакцины от ковида

В медучреждения Волгоградской области завезли новую вакцину от коронавируса «Конвасэл». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, в регион поступило 30 тысяч ампул. Отметим, что за последнюю неделю января заболевание диагностировали у двух сотен пациентов. Разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства препарат доказал свою эффективность и востребован среди волгоградцев.
— После прививки этим препаратом формируется клеточный иммунитет, препятствующий развитию коронавирусной инфекции. Вакцина является универсальной для различных штаммов, иммунизация проводится однократно, а иммунитет сохраняется не менее одного года, — уточнили в облздраве.
Для вакцинации необходимо обратиться в медучреждение, пройти обследование (пациенту измеряют температуру и давление, спрашивают об аллергических реакциях и приеме лекарственных препаратов).