В ДУМ РТ утвердили даты мусульманского поста

«В 2024 году для выплаты закята определен нисаб в размере 495 000 рублей (по золоту). Для выплаты фитр-садака установлен размер нисаба — 43 000 рублей (по серебру). Размер фитр-садака при расчете по ячменю составил 150 рублей, по изюму — 1000 рублей. Кроме того, в качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другое время установлена фидия — за каждый пропущенный день 400 рублей», — уточнили в духовном управлении.