В РКБ Татарстана женщине удалили кисту яичника размером с футбольный мяч

Жительница Кукмормского района сильно похудела. В конце января в животе внезапно появились сильные боли. Она начала нащупывать образование больших размеров внизу живота.
Когда терпеть боли стало невозможно, женщина вызвала скорую помощь, ее приняли в местную ЦРБ и оттуда направили в Республиканскую клиническую больницу.
В отделении хирургии № 2 РКБ специалисты диагностировали тератому левого яичника. Чаще всего такая опухоль оказывается доброкачественной. Медики запланировали операцию на ближайшее время.
«За час наши врачи убрали образование. Размером оно было с футбольный мяч. Через несколько дней после операции отпустили пациентку домой», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе РКБ.