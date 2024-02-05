В детской больнице Ростова ввели карантин по кори

На это время в больнице не будут принимать на плановую госпитализацию детей, не болевших и не привитых от кори.
При посещении поликлиники дети и их сопровождающие должны предъявить справку об эпидокружении, сертификат прививок с указанием вакцинации и ревакцинации против кори, или справку о перенесенной кори, или результат анализа крови на напряженность иммунитета против кори.
В больнице также отметили, что все посещения пациентов стационара запрещены.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за роста заболеваемости корью были введены ограничения в 17 детских садах. Минздрав Ростовской области закупил 6000 доз вакцин от кори. В феврале стало известно, что за прошедший месяц было зарегистрировано 200 случаев заболеваний. В донском правительстве ситуацию назвали напряженной.