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В детской больнице Ростова ввели карантин по кори

Ростовская область, 5 февраля 2024. DON24.RU. В Областной детской клинической больнице в Ростове ввели карантин по кори. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения. Карантин введен до 22 февраля.

На это время в больнице не будут принимать на плановую госпитализацию детей, не болевших и не привитых от кори.

При посещении поликлиники дети и их сопровождающие должны предъявить справку об эпидокружении, сертификат прививок с указанием вакцинации и ревакцинации против кори, или справку о перенесенной кори, или результат анализа крови на напряженность иммунитета против кори.

В больнице также отметили, что все посещения пациентов стационара запрещены.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за роста заболеваемости корью были введены ограничения в 17 детских садах. Минздрав Ростовской области закупил 6000 доз вакцин от кори. В феврале стало известно, что за прошедший месяц было зарегистрировано 200 случаев заболеваний. В донском правительстве ситуацию назвали напряженной.

медицина