Роструд выясняет причины массовых увольнений в нижегородском детском саду

Родители детей, которые ходят в этот детский сад, в социальных сетях пишут, что в начале февраля заявления по собственному желанию написали сразу 12 сотрудников. Часть сотрудников детского сада уволились еще осенью 2023 года. Через социальные сети родители просят губернатора Глеба Никитина вмешаться в ситуацию. Они опасаются, что среди года детский сад может остаться вообще без воспитателей, в том числе и выпускные группы.



С конца января на официальной странице образовательного учреждения висит объявление о том, что ему требуются воспитатели, младшие воспитатели, дворник, рабочие и завхоз.



Андрей Репин.