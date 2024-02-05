Роспотребнадзор: заболеваемость корью в регионе продолжает расти

Право на две бесплатные прививки от кори имеют все лица, не достигшие 35 лет, добавила Елена Бабура. «С 1968-го года эта вакцина работает, но, к сожалению, двухкратную вакцинацию мы получаем только с 1997-го года, — отметила она, — Поэтому считайте, если вы рождены до 1997-го года, то, скорее всего, либо вы не привиты против кори, либо вы имеете только одну вакцинацию. А если вы старше 1968-го года, то, скорее всего, вы болели корью».