Роман с женатым вынудил уроженку Украины отказаться от титула «Мисс Япония»

«Модель украинского происхождения с японским гражданством, победившая на конкурсе красоты “Мисс Япония — 2024”, отказалась от своего титула <…> после того, как в еженедельном журнале появились подробности ее отношений с женатым мужчиной», — говорится в публикации.
Отмечается, что победа Сиино и без того считалась спорной ввиду ее иностранного происхождения, но точку в этой истории поставила публикация в еженедельнике Shukan Bunshun. В ней, в частности, сообщалось о романе уроженки Украины с «женатым влиятельным врачом». В свою очередь, ассоциация «Мисс Япония» опубликовала на сайте заявление, в котором принесла «глубокие извинения» заинтересованным сторонам, включая спонсоров и судей, а также пообещала, что высшая награда конкурса останется вакантной до конца года.
Сиино объявили победительницей 22 января. Она стала первой европейкой — обладательницей Гран-при на конкурсе, который призван олицетворять «красоту всех японских женщин».
Конкурс «Мисс Япония» впервые провели в 1950-м, его победительница не отправляется представлять Страну восходящего солнца на международных соревнованиях.