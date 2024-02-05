Роман с женатым вынудил уроженку Украины отказаться от титула «Мисс Япония»

Отмечается, что победа Сиино и без того считалась спорной ввиду ее иностранного происхождения, но точку в этой истории поставила публикация в еженедельнике Shukan Bunshun. В ней, в частности, сообщалось о романе уроженки Украины с «женатым влиятельным врачом». В свою очередь, ассоциация «Мисс Япония» опубликовала на сайте заявление, в котором принесла «глубокие извинения» заинтересованным сторонам, включая спонсоров и судей, а также пообещала, что высшая награда конкурса останется вакантной до конца года.