Дождь и снег: какой будет погода в Казахстане 6 февраля

АЛМАТЫ, 5 фев — Sputnik. На большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние ложбина Северо-западного циклона и связанные с ним атмосферные фронты — пройдут осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер южный 9−14, ночью и утром порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3−5 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 2−4 тепла.
Шымкент: переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 11−13 тепла.