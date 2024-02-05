Дождь и снег: какой будет погода в Казахстане 6 февраля

АЛМАТЫ, 5 фев — Sputnik. На большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние ложбина Северо-западного циклона и связанные с ним атмосферные фронты — пройдут осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью.