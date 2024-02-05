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Дождь и снег: какой будет погода в Казахстане 6 февраля

Казгидромет опубликовал прогноз погоды на вторник, 6 февраля.
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 5 фев — Sputnik. На большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние ложбина Северо-западного циклона и связанные с ним атмосферные фронты — пройдут осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер южный 9−14, ночью и утром порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3−5 мороза.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 2−4 тепла.

Шымкент: переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 11−13 тепла.