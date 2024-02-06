В Иркутской области обсудили вопросы безопасности зимнего отдыха

На заседании межведомственной рабочей группы по организации туризма в регионе, которое провел первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников, был обсужден зимний туристический сезон в Прибайкалье. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы о готовности инфраструктуры к зимнему отдыху, планируемых мероприятиях и обеспечении безопасности туристов.
Организаторы зимних мероприятий в Иркутской области активно сотрудничают с контрольно-надзорными органами и администрациями районов, чтобы обеспечить безопасность гостей. Зимний туризм на Байкале становится все популярнее, поэтому особое внимание уделяется безопасности туристов.
По итогам совещания были выделены вопросы, требующие особого контроля, такие как организация санитарных зон, придорожный сервис и бесперебойное энергоснабжение туристических локаций в пиковые сезоны.
В связи с большим количеством обращений по вопросам электроснабжения, Комитету по предпринимательству в сфере туризма, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» было рекомендовано провести совещание с энергоснабжающими организациями для оперативного взаимодействия в вопросах электроснабжения туристических объектов.