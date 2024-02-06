В Иркутской области обсудили вопросы безопасности зимнего отдыха

На заседании межведомственной рабочей группы по организации туризма в регионе, которое провел первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников, был обсужден зимний туристический сезон в Прибайкалье. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы о готовности инфраструктуры к зимнему отдыху, планируемых мероприятиях и обеспечении безопасности туристов.