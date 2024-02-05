В Петербурге ускорят 15 трамвайных маршрутов, связывающих станции метро

В конце января — начале февраля 2024 года ведомство также усилило движение на двух трамвайных (№ 20 и 55) и 10 автобусных маршрутах (№ 6, 26, 100, 142, 81, 153, 326, 356Ш, 90 и 359). В общей сложности на них добавили почти 40 единиц техники.