В Петербурге ускорят 15 трамвайных маршрутов, связывающих станции метро

Речь идет о маршрутах № 6, 18, 27, 36, 47, 52, 55, 60, 100, 7, 9, 23, 25, 49 и 58, которые связывают станции петербургского метрополитена. На них планируется обособить трамвайные пути, модернизировать и дооснастить светофоры, изменить схемы организации движения и установить дорожные камеры для фиксации нарушений ПДД.
Все это должно ускорить маршруты, снизив время ожидания трамвая.
В конце января — начале февраля 2024 года ведомство также усилило движение на двух трамвайных (№ 20 и 55) и 10 автобусных маршрутах (№ 6, 26, 100, 142, 81, 153, 326, 356Ш, 90 и 359). В общей сложности на них добавили почти 40 единиц техники.