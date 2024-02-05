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Главные новости к вечеру 5 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Министр МЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску
ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.

Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения
Об этом заявил командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани.

Правительство Казахстана ушло в отставку
Причина отставки не названа.

В Грузии задержали груз со взрывчаткой, направлявшийся в Россию
В Грузии задержали груз с шестью взрывными устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта.

Гастрольный тур Кристины Орбакайте по Сибири отменили
Причины отмены мероприятий собеседники не комментируют.