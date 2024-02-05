Главные новости к вечеру 5 февраля

Министр МЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску
ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.
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Министр МЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску