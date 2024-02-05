Главные новости к вечеру 5 февраля

Министр МЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску

ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.



Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения

Об этом заявил командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани.



Правительство Казахстана ушло в отставку

Причина отставки не названа.



В Грузии задержали груз со взрывчаткой, направлявшийся в Россию

В Грузии задержали груз с шестью взрывными устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта.



Гастрольный тур Кристины Орбакайте по Сибири отменили

Причины отмены мероприятий собеседники не комментируют.