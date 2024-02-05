Написала даже районка: в Хойниках несколько дней из кранов идет грязная вода

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Городские власти принимают меры для устранения проблем с некачественной водой в Хойниках, пишет районная газета «Хойніцкія навіны».
«С минувшей недели жители многоквартирных домов в Хойниках следят, как из крана течет жидкость, лишь отдаленно напоминающая воду и больше смахивающая на кофейный напиток», — обрисовали ситуацию в районке.
Местные активно пользуются неформальным каналом для связи с районной властью, который организован через Telegram-канал «Хойники на связи».
Несмотря на то, что создатели канала пишут, что он не подпадает под действия закона об обращениях граждан, по комментариям в канале видно, что местная власть реагирует на замечания горожан.
Сейчас в канале множество фото и видео жителей районного центра, которые жалуются на грязную воду, идущую из кранов в их квартирах уже не первый день.
«О проблеме с некачественной водой, безусловно, в курсе. Отслеживаю все обращения в Telegram-канале “Хойники на связи”, — заверил районку зампред райисполкома Анатолий Гура.
По его словам, все адреса, указанные в чате, взяты на контроль. Теперь с этими данными работают специалисты местного водоканала.
«Основную причину усматриваю в некачественной работе старой станции обезжелезивания. В ближайшие дни выводим ее из эксплуатации, а взамен начинает свою работу новая», — рассказал зампред райисполкома.
Анатолий Гура отметил, что взяты пробы воды, потому что без положительного заключения ее нельзя пускать в водопровод. Тем не менее, местные власти рассчитывают на положительный результат и решение проблемы для Хойник.