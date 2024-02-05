В Кемеровской области собака насмерть загрызла ребёнка

По версии следствия, 4-летняя девочка пошла вместе с 44-летней знакомой своей матери в один из частных домов, за которым та приглядывала в отсутствие хозяев. Женщина, желая покормить собак, открыла вольер, чтобы поставить им миску. Одна из кавказских овчарок вырвалась и набросилась на ребёнка.