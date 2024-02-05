В Кемеровской области собака насмерть загрызла ребёнка

Собака загрызла 4-летнюю девочку в посёлке Старобачаты Кемеровской области. Об этом сообщили в СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.
По версии следствия, 4-летняя девочка пошла вместе с 44-летней знакомой своей матери в один из частных домов, за которым та приглядывала в отсутствие хозяев. Женщина, желая покормить собак, открыла вольер, чтобы поставить им миску. Одна из кавказских овчарок вырвалась и набросилась на ребёнка.
Женщина унесла девочку домой, но прибывшим сотрудникам скорой помощи оставалось только констатировать смерть.
Telegram-канал Mash Siberia уточняет, что семья девочки числится как неблагополучная. Мать воспитывает ещё двух маленьких детей, нигде не работает.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и допросили женщину.