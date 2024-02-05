Новые станции метро «Богатырская» и «Каменка» появятся в Петербурге не раньше 2028 года

Строительство и открытие новых станций метрополитена в Петербурге — события очень волнительное для всех жителей города. Особенно учитывая, что в новом генеральном плане прописано строительство почти полусотни новых промежуточных вестибюлей. В ближайшее время в Северной столице планируется завершить строительство трех станций в составе Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий. Но, как выяснила spb.kp.ru в комитете по строительству, планы у города более отдаленные. Например, после 2028 года в городе появится долгожданные «Каменка» и «Богатырская».