Новые станции метро «Богатырская» и «Каменка» появятся в Петербурге не раньше 2028 года

Строительство и открытие новых станций метрополитена в Петербурге — события очень волнительное для всех жителей города. Особенно учитывая, что в новом генеральном плане прописано строительство почти полусотни новых промежуточных вестибюлей. В ближайшее время в Северной столице планируется завершить строительство трех станций в составе Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий. Но, как выяснила spb.kp.ru в комитете по строительству, планы у города более отдаленные. Например, после 2028 года в городе появится долгожданные «Каменка» и «Богатырская».
— Документация по этим станциям к началу февраля находится в Главгосэкспертизе. Мы надеемся в 2024 получить положительное заключение и начать комплекс работ. Есть госконтракт на проектирование и строительство объектов метрополитена. По нему профильные предприятия должны построить Невско-Василеостровскую линию на участке от «Беговой» до «Каменки» или «Зоопарка» не ранее 2028 года, — уточнила представитель комитета по строительству в беседе с корреспондентом spb.kp.ru.
В профильном ведомстве уточнили, что, несмотря на большой временной период работ, подготовительные работы, инженерная подготовка территории, а также тестовое опробование щита «Надежда» уже начались.
Петербуржцам в это время остается терпеливо ждать открытия «Горного института» в третьем квартале 2024 года. Станция «Театральная» в это время будет работать на транзит. Также до конца года появятся «Путиловская» и «Юго-Западная».