«Ее позиция ясна»: Софию Ротару хотят лишить звания «Почетный гражданин Ялты»

Власти готовы рассмотреть вопрос о лишении певицы Софии Ротару звания «Почетный гражданин Ялты». Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
— Готовы с депутатами рассмотреть обращение Русской общины Крыма с предложением лишить Софию Ротару звания «Почетный гражданин Ялты», — отметила градоначальница.
Павленко подчеркнула, что поддерживает эту инициативу. Глава администрации добавила, что с тех пор, как Крым воссоединился с Россией, певица ни разу не появлялась в Ялте.
— Однако очень хотелось бы знать мнения на этот счет ялтинцев и крымчан в целом, — написала Павленко.
Градоначальница призвала жителей принять участие в опросе и высказать свое мнение в комментариях. На момент публикации в нем принял участие 371 человек. 76% проголосовали за лишение звания, а остальные 24% — против.
Напомним, в Ялте собираются национализировать элитную гостиницу, принадлежащую Ротару. В декабре зампред Госсовета Ефим Фикс сообщил, что пока это решение находится на стадии обсуждения. Он заявил, что людям, поддерживающим и финансирующим армию врага, в Крыму не место. Замглавы парламента добавил, что запланирован ряд совещаний по поводу национализации гостиницы.