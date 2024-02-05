«Ее позиция ясна»: Софию Ротару хотят лишить звания «Почетный гражданин Ялты»

Напомним, в Ялте собираются национализировать элитную гостиницу, принадлежащую Ротару. В декабре зампред Госсовета Ефим Фикс сообщил, что пока это решение находится на стадии обсуждения. Он заявил, что людям, поддерживающим и финансирующим армию врага, в Крыму не место. Замглавы парламента добавил, что запланирован ряд совещаний по поводу национализации гостиницы.