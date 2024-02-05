Хоббиты предвещают в Кишинёве бурю: Где можно посмотреть фильм, созданный в Молдове

Над его созданием работали анимационный художник и режиссер VFX Макс Баралюк и команда студии видеопроизводства MADS. Он был снят командой из 80 человек и содержит 90 компьютерных изображений, 3 полностью созданных компьютером персонажей и 15 минут оригинального саундтрека.