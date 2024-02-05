Хоббиты предвещают в Кишинёве бурю: Где можно посмотреть фильм, созданный в Молдове

В Кишиневе пройдет показ первого короткометражного фильма в жанре фэнтези, созданного в Молдове «Предвестники Бури» — короткометражный фильм, созданный для поклонников кинематографической трилогии «Хоббит», пишет WTF Moldova.
Над его созданием работали анимационный художник и режиссер VFX Макс Баралюк и команда студии видеопроизводства MADS. Он был снят командой из 80 человек и содержит 90 компьютерных изображений, 3 полностью созданных компьютером персонажей и 15 минут оригинального саундтрека.
Показ пройдет 6 февраля в 15:00 в здании Mediacor. Вход бесплатный.