В Астане и 11 областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане ожидается низовая метель, с порывами ветра до 15−20 м/с.
На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается метель, гололед. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица.
На юге, севере, востоке Костанайской области и в городе Костанай ожидается туман, ночью осадки (преимущественно снег), метель, гололед.
Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег). Ночью на большей части области, днем на юго-западе, востоке области ожидаются метель, гололед. Ночью порывы ветра до 23−28 м/с.
Ночью на западе, севере Актюбинской области ожидается сильный снег. Также прогнозируют низовую метель и гололед. В городе Актобе ночью ожидается сильный снег. Временами низовая метель.
На севере Атырауской области ожидаются сильные осадки в ивде дождя и снега. На севере, востоке области низовая метель, гололед. Порывы ветра по области в городе Атырау до 23−28 м/с.
Днем на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На западе, юге, востоке области ожидается низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидаются гололед, туман.
На западе, севере Мангистауской области ожидаются гололед, туман. Порывы ветра временами до 23−28 м/с. В Актау ожидается туман.
На юге, востоке Карагандинской области ожидается туман.
На юге области Улытау ожидается туман.
В Кызылординской области на западе, севере, в центре ожидается гололед, а на юге — туман. В Кызылорде порывы ветра до 15−20 м/с.
На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.