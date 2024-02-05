Врач рассказала о нетипичных признаках инсульта

«Иногда мини эпилептический приступ путают с обмороком. Большой приступ — это сильные судороги. Но бывает и так, что человек просто сидит и смотрит в одну точку, как в трансе. Человек может начать видеть образы — как мультики. Это если височная доля (затронута эпилептическим приступом, — ред.). Иногда могут пойти какие-то странные запахи, человек может совершать какие-то стереотипные движения. Это будет фокальный эпилептический приступ, но так начнется инсульт», — пояснила невролог.