Ситуация по кори остается стабильной в Акмолинской области

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Акмолинской области Серика Омарханова, в целом, в регионе наблюдается спад заболевания.
— За прошлую неделю зарегистрировано 57 случаев. По сравнению с предыдущей неделей, когда было выявлено 64 случая, отмечается спад в 1,1 раз, то есть на 10,9%, — проинформировал Серик Омарханов.
В области продолжается дополнительная массовая иммунизация. Как подчеркнул замруководителя департамента, если ранее в постановлении была оговорка, что дети в возрасте 2−4 года будут прививаться до конца января, то на сегодняшний день сроки продлены.
— Поскольку многие регионы, в том числе и мы, не охватили вакцинацией положенное количество детей подлежащих групп, мы продолжаем дополнительную массовую иммунизацию. У нас на сегодня охвачено порядка 77%. Ведется иммунизация и детей до года — с 6 до 10 месяцев. Что касается взрослых, то привиться могут только подростки до 18 лет в рамках наверстывающей иммунизации. На сегодня действующие требования не позволяют привить более взрослого человека, — пояснил С. Омарханов.
Всего в январе в регионе заболели 229 человек. За счет большого количества населения в лидерах по заболеванию остается город Кокшетау.
Из общего числа заболевших в области, а это 619 лиц, невакцинирован 391 человек, неизвестный иммунный статус имел 141 заболевший корью акмолинец.