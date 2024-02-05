Ситуация по кори остается стабильной в Акмолинской области

— Поскольку многие регионы, в том числе и мы, не охватили вакцинацией положенное количество детей подлежащих групп, мы продолжаем дополнительную массовую иммунизацию. У нас на сегодня охвачено порядка 77%. Ведется иммунизация и детей до года — с 6 до 10 месяцев. Что касается взрослых, то привиться могут только подростки до 18 лет в рамках наверстывающей иммунизации. На сегодня действующие требования не позволяют привить более взрослого человека, — пояснил С. Омарханов.