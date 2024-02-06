Какой сегодня день: 6 февраля

Знаете ли вы, что 6 февраля 1945 года родился легендарный музыкант Боб Марли? В этот же день на Ямайке празднуют День Боба Марли. О том, чем еще ознаменовано 6 февраля, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 6 февраля.
В 1900 году русский ученый Александр Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море.
В 1952 году Елизавета II взошла на престол.
Также в этот день отмечается Международный день бармена.
Кто родился 6 февраля.
Политик Рональд Рейган (1911−2004).
Белорусский писатель Аркадий Кулешов (1914−1978).
Режиссер Франсуа Трюффо (1932−1984).
Музыкант Боб Марли (1945−1981).
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко (1960).
Музыкант Сергей Чиграков «Чиж» (1961).
Медиаменеджер Константин Эрнст (1961).
Режиссер Андрей Звягинцев (1964).
6 февраля в православном календаре.
В этот день верующие православные чтут память святого Иоанна Казанского, Ксении Петровой, Святителя Герасима и преподобной Ксении Миласской.
В Белорусской православной церкви чтут память блаженной Валентины Минской.
Именины.
6 февраля именины у Николая, Тимофея, Павла, Герасима, Ивана, Дениса, а также Ксении.
6 февраля в народном календаре.
На Руси Аксинью называли полузимницей, этим днем отмеряли середину зимы. Также люди проверяли запасы зерна, его должно было остаться ровно половина от заготовленного перед зимой. Народ говорил: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее».
6 февраля в белорусском народном календаре.