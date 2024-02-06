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Какой сегодня день: 6 февраля

Этот день является 37-м в григорианском календаре. До конца года остается 329 дней.
Источник: РИА "Новости"

Знаете ли вы, что 6 февраля 1945 года родился легендарный музыкант Боб Марли? В этот же день на Ямайке празднуют День Боба Марли. О том, чем еще ознаменовано 6 февраля, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 6 февраля.

В 1900 году русский ученый Александр Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море.

В 1952 году Елизавета II взошла на престол.

Также в этот день отмечается Международный день бармена.

Кто родился 6 февраля.

Политик Рональд Рейган (1911−2004).

Белорусский писатель Аркадий Кулешов (1914−1978).

Режиссер Франсуа Трюффо (1932−1984).

Музыкант Боб Марли (1945−1981).

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко (1960).

Музыкант Сергей Чиграков «Чиж» (1961).

Медиаменеджер Константин Эрнст (1961).

Режиссер Андрей Звягинцев (1964).

6 февраля в православном календаре.

В этот день верующие православные чтут память святого Иоанна Казанского, Ксении Петровой, Святителя Герасима и преподобной Ксении Миласской.

В Белорусской православной церкви чтут память блаженной Валентины Минской.

Именины.

6 февраля именины у Николая, Тимофея, Павла, Герасима, Ивана, Дениса, а также Ксении.

6 февраля в народном календаре.

На Руси Аксинью называли полузимницей, этим днем отмеряли середину зимы. Также люди проверяли запасы зерна, его должно было остаться ровно половина от заготовленного перед зимой. Народ говорил: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее».

6 февраля в белорусском народном календаре.