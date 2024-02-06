Что можно и нельзя делать в день Ксении Петербургской 6 февраля, который называют Полузимница

По традиции, первыми за стол 6 февраля всегда садились старшие в семье. Считалось, что в таком случае у молодых будет крепкое здоровье, а также долгие годы жизни. Кроме того, старались угадать цену на хлеб. Для этого свежеиспеченный хлеб взвешивали и оставляли до утра. Если вес уменьшился, что и цена станет меньше, а если вес стал больше, то и цена тоже.