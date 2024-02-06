Что можно и нельзя делать в день Ксении Петербургской 6 февраля, который называют Полузимница

Православная церковь 6 февраля вспоминает святую Ксению Петербургскую. В народе празднуют день Аксиньи-полузимницы. Название возникло из-за того, что наступает так называемый перелом зимы.
Что нельзя делать 6 февраля
Запрещено завязывать узлы. Это может грозить болезнью близких. Не следует по названной причине перестилать постель. Нельзя рассказывать свои сны, так как в жизни может все случится наоборот. А еще не принято ставит на стол квас. Предки верили, что это может грозить плохим урожаем.
Что можно делать 6 февраля
По традиции, первыми за стол 6 февраля всегда садились старшие в семье. Считалось, что в таком случае у молодых будет крепкое здоровье, а также долгие годы жизни. Кроме того, старались угадать цену на хлеб. Для этого свежеиспеченный хлеб взвешивали и оставляли до утра. Если вес уменьшился, что и цена станет меньше, а если вес стал больше, то и цена тоже.
Согласно приметам, ветер 6 февраля говорит про теплую и солнечную весну. Если метет метель, то весна окажется поздней. Безветренная погода обещает жаркий июль.