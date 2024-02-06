Синоптики рассказали о погоде на 6 февраля в Хабаровском крае

После январских морозов жителей краевой столицы ожидает довольно комфортная (для зимы, разумеется) погода. Ночью, конечно, будет холодно, но вот с восходом солнца потеплеет, и в течение дня температура будет держаться на отметках в −12 −14 градусов. Ветер слабый до умеренного, осадков не ожидается.
Не будет снега также в центральных, северных и южных районах Хабаровского края. На юге днем от −8 до −13, в центре региона от −5 до −17, на севере от −12 до −16 градусов. Ветер везде умеренный, и только на побережье Охотского моря порывы могут достигать 15−20 метров в секунду.