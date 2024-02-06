Синоптики рассказали о погоде на 6 февраля в Хабаровском крае

Не будет снега также в центральных, северных и южных районах Хабаровского края. На юге днем от −8 до −13, в центре региона от −5 до −17, на севере от −12 до −16 градусов. Ветер везде умеренный, и только на побережье Охотского моря порывы могут достигать 15−20 метров в секунду.