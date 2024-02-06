Учащиеся с низким баллом успеваемости не смогут учиться в лицеях: Это один из рычагов ликвидации сотен школ и в целом образования Молдовы — мнение экс-министра

Недавно министр образования Дан Перчун заявил, что учащиеся с более низкой успеваемостью должны продолжать обучение в колледже или профессиональное училище. Речь идёт об учениках, которые в прошлом году не преодолели порог в 6 баллов. Об этом уже сообщала «КП» в Молдове. По предварительному анализу министерства таких примерно 1500. Уже в апреле школы будут уведомлены, соответствуют ли они условиям и могут ли иметь лицейские классы или нет. Новые изменения при приеме в лицеи могут быть утверждены в кратчайшие сроки.
Конечно, получить образование можно в колледже и ПТУ, но путь в вузы для ребят, которые учились посредственно, уже закрыт. А вдруг только к 10 классу они осознают, насколько важны в их жизни знания? Но доказать этого они уже не смогут. Кроме того, у детей могут быть таланты, не вписывающиеся в серию общеобразовательных предметов. К великим троечникам, к примеру, относят Александра Пушкина, Агату Кристи, Альберта Эйнштейна, Генри Форда, Дмитрия Менделеева, Билла Гейтса, Сергея Королёва и этот список можно продолжать долго. Плохие оценки они получали не потому, что у них не было способностей, а потому, что не все предметы им были интересны.
Обсуждаемое в правительстве нововведение комментирует для «КП» в Молдове экс-министр образования Корнелиу Попович.
Подобные решения не обоснованы и нарушают права наших детей. Нельзя исключить того, что ребёнок, поступивший в лицей, сможет прогрессировать, повысить свой уровень знаний и получать хорошие оценки. И таких случаев много. Поэтому не следует вводить подобные ограничения. Эта инициатива является ещё одним рычагом по уменьшению числа лицеистов в наших школах посредством закрытия лицейских классов в определённых учебных заведениях, особенно в сельской местности.
Тут логично вспомнить ещё одну инициативу Министерства образования — создание трёх так называемых классических лицеев в Молдове, что является настоящей авантюрой. Это приведёт к тому, что в школах разных населённых пунктов, лицейские классы будут закрыты. Уже доказано, что после закрытия лицеев, со временем закрывается и сама школа.
В последние годы мы констатируем миграцию молодого населения, детей из сельской местности в города, в первую очередь в Кишинёв. В свою очередь в столице классы переполнены, в некоторых по 40−45 человек и это приводит к снижению качества обучения.
Корнелиу Попович, обратил внимание на то, что подобные инициативы не к месту и будут служить рычагом по усилению так называемой оптимизации. Это приведёт к тому, что в скором времени мы потеряем ещё несколько сот школ. Если в качестве аргументов правительством приводится экономический фактор, можно ответить, что на детях экономить нельзя.
Кроме того, Министерство образования и науки планирует запустить сеть образцовых школ, в которую войдут 35 общеобразовательных учреждений страны. Они должны быть капитально отремонтированы к 2025 году. Для облегчения доступа учащихся к этим школам будет закуплено 70 школьных автобусов.
Эта инициатива крамольна, она приведёт к сегрегации детей. Что значит, что 35 школ образцовых, а что с остальными, которых около 1200? Зачем разделять детей на тех, кто будет обучаться в престижных школах и в школах второго сорт? — задаётся вопросом Корнелиу Попович. — В чём виноваты дети, которые по разным причинам не могут попасть в образцовые учебные заведения? Распространяется идея, в соответствии с которой, родителям, которые будут возить своих детей в другие школы будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 50 евро — это подкуп, коррупция и обман родителей и детей. Идея оптимизации, а точнее ликвидации образования в Молдове, для кого-то стала «священной коровой». Но эта идея ведёт к краху Республики Молдова.
По мнению экс-министра образования, необходимо менять экономическую модель существования системы образования. Модель, введённая в 2014 году, согласно которой финансирование определяется исходя из количества учащихся в школе, оптимальна для богатых стран, в которых нет демографических проблем. В Молдове же она приводит к закрытию школ и миграции населения. Люди из сёл переезжают в крупные города или уезжают из страны. В Молдове экономическая модель должна основываться на восприятии образования, как области, в которую нужно инвестировать. Готовить компетентных людей, которые могли бы обучаться и работать в своей стране.
Министерство образования вводит много новшеств, приводящих к ликвидации самого образования, однако по законодательству напрямую за закрытие учебных заведений оно ответственности не несёт. Эта тяжкая ноша ложится на плечи органов местного публичного управления. В нашей стране практически нет районов, которые бы не имели миллионных задолженностей в области образования.
И ещё один момент: чем меньше ребят смогут учиться в лицеях, тем меньше у нас будет студентов. В Молдове уже закрываются вузы. Правительство называет это оптимизацией в целях повышения качества образования, однако мировой ТОП университетов показывает, что происходит обратное.