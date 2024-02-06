Учащиеся с низким баллом успеваемости не смогут учиться в лицеях: Это один из рычагов ликвидации сотен школ и в целом образования Молдовы — мнение экс-министра

Конечно, получить образование можно в колледже и ПТУ, но путь в вузы для ребят, которые учились посредственно, уже закрыт. А вдруг только к 10 классу они осознают, насколько важны в их жизни знания? Но доказать этого они уже не смогут. Кроме того, у детей могут быть таланты, не вписывающиеся в серию общеобразовательных предметов. К великим троечникам, к примеру, относят Александра Пушкина, Агату Кристи, Альберта Эйнштейна, Генри Форда, Дмитрия Менделеева, Билла Гейтса, Сергея Королёва и этот список можно продолжать долго. Плохие оценки они получали не потому, что у них не было способностей, а потому, что не все предметы им были интересны.