В Новосибирске назвали худшие роддома

В Новосибирске сделали топ худших роддомов. Список составил портал «Аргументы и факты» на основе отзывов 2ГИС.
Перинатальный центр
Первым в рейтинге оказался перинатальный центр по адресу Улица Немировича-Данченко, 130. Общая оценка — 3,1 звезды. Новосибирцы недовольны плохим отношением акушеров к пациентам.
«Всех кого не заставляют сюда ехать, прошу, не надо самовольно идти туда рожать, если есть возможность, лучше поменяйте роддом, это мой совет. А врачам и акушерам я желаю такого же отношения какое они проявляют пациентам», — отметила одна из пациенток.
Также еще одна жительница Новосибирска отмечает, что врачи разговаривали «квозь зубы и на матах». Принимать ее в больнице не хотели около получаса в то время, как у нее отошли воды. А также сделали кесарево сечение, когда уже было поздно — у ребенка было двойное тугое обвитие шейки.
Родильный дом «Мать и дитя»
Это медицинское учреждение находится на улице Коммунистической, 17. Жители Новосибирска оценили его в 3,9 звезды. Несмотря на неплохую оценку, здесь много негативных отзывов. Например, пациенты жалуются на грубых администраторов и непрофессионализм врачей.
«Посмотрите на их лица и манеру общения. Это очень некрасиво и неприятно. Я бы с радостью ФИО одной написала, но оно неизвестно, даже бейджа нет», — написала Маша Ч.
Еще одна жительница города рассказала, что условия договора роддомом не выполнялись: мужа не пустили на парне роды, посещения запретили, грубое отношение акушерки.
Ее также возмутило, что после родов ребенка не приложили к груди, а сразу унесли.
Новосибирский городской клинический перинатальный центр
Центр на Адриена Лежена, 32 получил оценку — 4. В основном сибиряки пишут, что врачи грубят и не оказывают необходимую помощь. Так, одну женщину, которую привезли на скорой со схватками, отправили домой и сказали, что все хорошо.
«Но так как я со скорой, мне нужно было написать отказ. Сделала я там ошибку в отказе, начала кричать: “ой, вам показываешь, а вы как будто специально”, — поделилась Мария Ж.
Помимо этого, девушка даже написала жалобу на врача.
Центральная клиническая больница
Медицинское учрждение на Пирогова, 25 заняло последнее место в рейтинге. Общая оценка — 4 звезды. Одна из жительниц Новосибирска написала, что в центре ей провели грубый осмотр, в ходе которого врач давила на беременную женщину и говорила ей, что раскрытие идет очень медленно.
«Она говорила, что с такими схватками я никогда сама не смогу родить. Потом позвала ещё одного доктора, которая сказала, что я справляюсь», — написала девушка.
Еще одна пациентка написала в своем отзыве, что ей попались «кошмарные» сотрудники, некомфортная палата и абсолютное нарушение личных границ.
«Абсолютное неуважение к матерям практически от всего персонала. Будьте готовы что вам и вашему ребенку припишут кучу несуществующих болезней, еще и зашлют на дообследование в городскую больницу», — рассказала местная жительница.