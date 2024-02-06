В Новосибирске назвали худшие роддома

Также еще одна жительница Новосибирска отмечает, что врачи разговаривали «квозь зубы и на матах». Принимать ее в больнице не хотели около получаса в то время, как у нее отошли воды. А также сделали кесарево сечение, когда уже было поздно — у ребенка было двойное тугое обвитие шейки.