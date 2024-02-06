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Новосибирцам рассказали, как выбрать перец для своего участка

Различные сорта имеют свои уникальные характеристики.
Источник: Freepik

Новосибирцам рассказали, какой перец можно посадить у себя на дачном участке. Садоводы уже начали готовиться к новому сезону.

Различные сорта имеют свои уникальные характеристики и вкусы, передает издание Pravda.ru. Во-первых, нужно обратить внимание на климатические условия. Лучше проверить, какие сорта перцев наиболее приспособлены к нашему климату.

Далее дачникам рекомендуют определить цель выращивания — перцы нужны для консервации или для потребления в свежем виде. Также некоторые сорта требуют больше ухода. Нужно рассчитывать, сколько времени вы готовы потратить на свой огород.

Ориентироваться лучше на вкусовые предпочтения семьи. Последний важный нюанс при выращивании перцев — доступное пространство на участке.

«Удостоверьтесь, что сорт перца, который вы выберете, подходит для вашего участка и не займет слишком много места», — указали специалисты.

сельское хозяйство