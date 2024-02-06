Что произошло в Иркутске в ночь на 6 февраля 2024 года: последние новости

По данным предоставленным ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские активно ищут троих подозреваемых в краже кошелька с деньгами у пожилой женщины в Иркутске. Инцидент произошел возле одного из торговых центров города. 72-летняя женщина уронила пакет, в котором находились ее кошелек, наличные деньги и банковские карты.