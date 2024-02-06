Что произошло в Иркутске в ночь на 6 февраля 2024 года: последние новости

По данным предоставленным ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские активно ищут троих подозреваемых в краже кошелька с деньгами у пожилой женщины в Иркутске. Инцидент произошел возле одного из торговых центров города. 72-летняя женщина уронила пакет, в котором находились ее кошелек, наличные деньги и банковские карты.
В Иркутске планируется провести ремонт участка улицы Трудовой от Волжской до Иркутской 30-й Дивизии. Чтобы определить подрядчика на выполнение работ, будет проведен открытый конкурс, на который уже принимаются заявки.
На Втором всероссийском театральном фестивале имени Валентина Распутина будут представлены 13 спектаклей от 11 профессиональных театров из разных городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Кемерово, Барнаул, Вологду, Астрахань, Улан-Удэ и Иркутск.