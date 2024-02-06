Что произошло в Хабаровском крае к утру 6 февраля

Футбольный матч между «СКА — Хабаровском» и «Челябинском» в Турции завершился счетом 3:4 в пользу «Челябинска». После финального свистка возникла потасовка, в которой участвовали игроки обеих команд. 25-летний нападающий Саид Алиев, играющий за хабаровский СКА, был зачинщиком инцидента. Кулаки полетели в сторону защитника Максима Ширяева. Причины инцидента пока неясны, но возможно, нереализованная победа и стала последней каплей для нападающего Алиева.
Рейс Хабаровск — Николаевск-на-Амуре 5 февраля не достиг своего пункта назначения из-за нештатной ситуации с треснувшим лобовым стеклом. Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска, где прошла посадка. Пассажиры и экипаж не пострадали. На борту находились 69 пассажиров и четыре члена экипажа.
Жители микрорайона Солнечный в Магадане потрясены странным инцидентом в магазине «Градус». 3 февраля вооруженная женщина появилась в торговом зале с пистолетом. Опасная покупательница попала на запись камеры наблюдения и вызвала волнение в социальных сетях. Существуют предположения, что это была постановка. Полиция проводит проверку.