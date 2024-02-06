Пенсионеров ждет рекордное повышение пенсий

«Речь идет о тех гражданах, которые получают пенсии от министерства обороны, то есть военнослужащие, а также от различных силовых и не только ведомств. Например, это полиция, Следственный комитет, прокуратура, спасатели и отдел по контролю за оборотом наркотиков», — передает слова пенсионного эксперта Сергея Власова Primpress.