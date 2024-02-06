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Пенсионеров ждет рекордное повышение пенсий

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля, ФедералПресс. После индексации пенсионеров ждет рекордное повышение пенсий. В среднем они вырастут до 44 тысяч рублей, что станет максимальной суммой за последние годы.
Источник: РИА "Новости"

«Речь идет о тех гражданах, которые получают пенсии от министерства обороны, то есть военнослужащие, а также от различных силовых и не только ведомств. Например, это полиция, Следственный комитет, прокуратура, спасатели и отдел по контролю за оборотом наркотиков», — передает слова пенсионного эксперта Сергея Власова Primpress.

Решение об индексации пенсий принято депутатами Госдумы. Это произойдет в октябре 2024 года. В среднем выплаты вырастут на 4,5% и составят 43 785 рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в России планируют продлить действие программы «Семейная ипотека». Ее срок действия заканчивается 1 июля 2024 года, однако власти намерены изменить этот срок. Благодаря этому россияне смогут приобрести жилье в ипотеку по 6%.

Фото: ФедералПресс/Ольга Юшкова.