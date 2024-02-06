До плюса осталось немного: в Новосибирске потеплеет до −2 градусов

В Новосибирске с каждым днем становится теплее — в эту неделю будет хорошо ощущаться приближение весны. Ночью температура поднимется до −5 градусов, а днем — до −2.
— Будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Порывы южного ветра усилятся до 14 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Но в остальном регионе ночью кое-где еще будет морозец до −13 градусов со снегом. Днем же потеплеет до 0…-5, и небо уже разъяснится.