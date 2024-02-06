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До плюса осталось немного: в Новосибирске потеплеет до −2 градусов

В Новосибирске 6 февраля потеплеет до −2 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 49% 756 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске с каждым днем становится теплее — в эту неделю будет хорошо ощущаться приближение весны. Ночью температура поднимется до −5 градусов, а днем — до −2.

— Будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Порывы южного ветра усилятся до 14 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Но в остальном регионе ночью кое-где еще будет морозец до −13 градусов со снегом. Днем же потеплеет до 0…-5, и небо уже разъяснится.