Наклейки о собаках-поводырях появляются в красноярских автобусах и трамваях

В общественном транспорте Красноярска появились наклейки о бесплатном провозе собак-поводырей. Об этом рассказали в мэрии города.
Согласно закону собаки, сопровождающие инвалидов по зрению, могут ездить в общественном транспорте бесплатно. По инициативе Красного креста наклейки с напоминающей информацией с начала февраля появились в общественном транспорте.
«Я собака-проводник слепого человека. У меня есть паспорт. Я добрая, заботливая, могу ездить в общественном транспорте без намордника и бесплатно», — говорится в информационной наклейке Российского Красного креста.
В первую очередь наклейки разместят на маршрутах, которыми чаще всего пользуются инвалиды по зрению. В Красноярске это автобусы №№ 2, 3, 5, 12, 19, 31, 50, 56, 71, 78, 85, 87, 92 и трамваи №№ 5 и 6.
Отметим, что в Красноярске людям с ограниченными возможностями по зрению помогают 12 собак-проводников. Ещё три человека ждут, когда их собаки пройдут обучение. В дальнейшем число собак-проводников будут увеличивать.
Стоит отметить, что впервые собака-проводник появилась в Красноярске в 1962 году. Сегодня город учится взаимодействовать с собаками-проводниками.
Ранее сообщалось о том, что владельцы собак-поводырей могут бесплатно воспользоваться социальным такси. Они возить собаку к ветеринару.