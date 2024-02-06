Вычисляют курильщиков? Приморцев возмутили видеокамеры в школьном туалете

Отметим, что это не первый подобный случай. Ранее мы писали о том, что камеры видеонаблюдения появились в школьном туалете в Большом Камне. Однако после проверки прокуратуры, которая показала, что наличие этой техники нарушает права детей на неприкосновенность их частной жизни, оборудование поспешили убрать.