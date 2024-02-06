Вычисляют курильщиков? Приморцев возмутили видеокамеры в школьном туалете

В Артеме в одной из средних школ появились камеры видеонаблюдения. Информация об этом быстро разлетелась по социальным сетям, а позже ее прокомментировала «Комсомольской правде — Владивосток» уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Подробности — в материале.
В социальных сетях появился ролик, на котором один из учеников заходит в кабинку туалета, и в углу самой комнаты можно заметить видеокамеру. Это возмутило как самих школьников, так и их родителей.
«Порядок порядком, но это перебор», — пишут в комментариях под видео приморцы.
Судя по всему, камеры установили, чтобы бороться с курильщиками и вандалами, которые часто прячутся в туалете. Однако как поделилась с «Комсомольской» Ольга Романова, техника появилась здесь незаконно:
«Прошла проверка. Оказалось, что нет приказа директора на их установку, более того нет ни одного согласия от родителей».
Редакция также обратилась в пресс-службу краевой прокуратуры, в ведомстве пообещали предоставить комментарий позже.
Отметим, что это не первый подобный случай. Ранее мы писали о том, что камеры видеонаблюдения появились в школьном туалете в Большом Камне. Однако после проверки прокуратуры, которая показала, что наличие этой техники нарушает права детей на неприкосновенность их частной жизни, оборудование поспешили убрать.