«Сибирь» прервала серию побед казанского «Ак-Барса»

Вновь на последних секундах, но уже во втором периоде «Сибирь» начала наращивать преимущество — за 25 секунд до конца периода Георгий Белоусов забил гол. В середине третьего периода сибиряки увеличили отрыв, окончательный счёт матча (4:1) за три минуты до конца игры установил Артём Михеев.