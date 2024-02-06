«Сибирь» прервала серию побед казанского «Ак-Барса»

ХК «Сибирь» прервал серию побед казанского «Ак-Барса» на выездном матче. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу сибиряков.
Первую шайбу в конце первого периода забросил американский защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер. Ответный гол от новосибирец последовал на последних 20 секундах первого периода — Энди Андреофф отправил шайбе в ворота соперника, восстановив численное преимущество.
Вновь на последних секундах, но уже во втором периоде «Сибирь» начала наращивать преимущество — за 25 секунд до конца периода Георгий Белоусов забил гол. В середине третьего периода сибиряки увеличили отрыв, окончательный счёт матча (4:1) за три минуты до конца игры установил Артём Михеев.
«Сибирь» находится на 10-ом месте в турнирной таблице конференции Восток. По итогам 60 игр команда набрала 57 очков, отставание от «Нефтехимика», находящегося на восьмой позиции составляет четыре очка (61).
Вячеслав Зубарев