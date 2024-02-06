В места массового отдыха требуются матросы-спасатели в Хабаровске

С 25 мая по 31 августа организуют работу четырех спасательных постов в местах массового отдыха жителей города: район зоны отдыха «Дельфин», заводы «Амуркабель» и «Дальдизель», а также набережная имени Невельского. Открыт набор желающих заступить на прибрежные посты.
В местах дежурства будут на постах по два человека, предоставят необходимое оборудование для спасательных операций: гребные лодки, средства связи, медицинские аптечки, спасательные жилеты, круги. Спасателей обучат по программе «Матрос-спасатель».
— График работы предусматривает смены по системе 2/2 с 11:00 до 21:00. Заработная плата — 26−27 тысяч рублей в месяц. Предоставляется полный социальный пакет. Минимальный возраст соискателей — 18 лет, обязательное требование — умение плавать, — рассказали в администрации Хабаровска.
Для получения дополнительной информации о наборе матросов-спасателей можно обращаться в МКУ «Центр проведения спасательных работ» по телефону 30−64−17.