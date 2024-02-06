В места массового отдыха требуются матросы-спасатели в Хабаровске

С 25 мая по 31 августа организуют работу четырех спасательных постов в местах массового отдыха жителей города: район зоны отдыха «Дельфин», заводы «Амуркабель» и «Дальдизель», а также набережная имени Невельского. Открыт набор желающих заступить на прибрежные посты.